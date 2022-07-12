На юге Красноярского края 71-летняя мать нанесла смертельный удар своему 49-летнему сыну

На юге Красноярского края 71-летняя мать нанесла смертельный удар своему 49-летнему сына. Фото: СК

В селе Каратузское (административный центр одноименного района) произошло убийство, которое сейчас активно обсуждают местные жители. Одни удивлены, другие – напротив, ожидали чего-то подобного. В своем доме было найдено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, а подозрение пало на его родную 71-летнюю мать. Подробностями с «Комсомольской правдой»-Красноярск поделился региональный следком.

Трагедия произошла 8 июля. Вечером мать и сын (они проживали вместе) устроили застолье. На почве пьяных бытовых разногласий случилась ссора. Не сумев совладать с гневом и злостью, мать схватила кухонный нож и накинулась на мужчину. Единственный удар в шею оказался фатальным – он скончался на месте.

Подозреваемую задержали, она полностью признала свою вину. Ее оставили под домашним арестом, в скором времени ей будет предъявлено обвинение по статье «Убийство».

«Я тебя породила – я тебя и убью»…