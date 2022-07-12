В Красноярске суды снова получили «письма счастья» о минировании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суды снова получили письма счастья. Произошло это утром 12 июля. Угрозы поступили по электронной почте – излюбленный лже-террористами в последнее время способ развлечься и посеять панику.

Как уточнили Gornovosti в пресс-службе краевого суда, по данному факту проведена проверка, эвакуации не было, суды работают в обычном режиме. Напомним, что в предыдущий раз красноярские суды «минировала» «банда экстремистов из Средней Азии» 7 июля.

В Красноярском крае с начала года из-за угроз минирования было эвакуировано 387 224 человека. Такие данные привел глава ГУ МВД России по краю Александр Речицкий на пресс-конференции с представителями региональных СМИ.

С начала года поступила информация о 340 фактах минирования, все они не подтвердились, но силовики отработали все, в соответствии с установленным порядком. Лже-террористы по телефону, а чаще – по электронной почте – «заминировали» 11 699 различных объектов, чаще всего школы и детские сады, торговые центры, суды. Доставалось и административным учреждениям. 13 сообщений о минировании касались самолетов и 3 – железнодорожных составов.