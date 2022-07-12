Под Красноярском сошли с рельсов 8 вагонов с углем. Фото: СК на транспорте

Под Красноярском сошли с рельсов несколько вагонов железнодорожного состава. В пресс-службе Красноярской железной дороги прокомментировали чрезвычайное происшествие «Комсомольской правде»-Красноярск. Случилось это сегодня, 12 июля, в 06:28 часов по местному времени на станции Чернореченская (расположена на участке Красноярск – Ачинск).

Всего сошли с рельсов восемь вагонов, перевозивших уголь, ни один из них не опрокинулся. Таким образом вреда для экологии нет. Никто не пострадал. Случившееся не повлияло на движение поездов, поскольку участок здесь двухпутный и составы были направлены по второму пути.

На место уже прибыли восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск. Специалисты выясняют причины случившегося.