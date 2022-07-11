В Красноярском крае поймали владельца наркопритона

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Полиция задержала в Минусинском районе местного жителя, который превратил квартиру в наркопритон. Он регулярно сдавал жилье под нужды наркоманов, которые употребляли там запрещенные вещества. Помимо самого владельца притона задержаны были пятеро его «гостей».

Как рассказали в полиции, пристанище наркоманов сотрудники нашли в селе Селиваниха. Под притон хозяин выделил свое собственное жилище: помимо самих «клиентов», на месте полиция нашла вещи, с помощью которых они варили себе вещества.

Примечательно, что наркоманы были привлечены лишь к административной ответственности: на них составили протоколы о «потреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». А вот хозяин жилища так легко не отделается – на него уже завели уголовное дело по статье об организации притона, по которой ему грозит до 4 лет тюрьмы.