В пятницу под Коммунальным мостом в Красноярске пройдет рок-концерт

Фото: vk.com/stonertrip

В Красноярске пройдет рок-концерт на площадке «Арт-берега» под Коммунальным мостом. Мероприятие назначено на вечер пятницы, 15 июля. В фестивале SLUDGE BEACH примут участие местные рок-коллективы – как новички, так и группы с многолетним стажем.

– Откроют наш грандиознейший концерт парни из Stoner Trip. За плечами коллектива десятки выступлений на различных площадках нашего города и не только!, – заявили организаторы.

Также на сцену выйдут коллективы Big Pig Homicide, DURA, Millstone и Harmony In Grotesque – к слову, одна из самых первых рок-групп города, которая начала давать концерты еще в 90-е. Мероприятие бесплатно для всех гостей, а всю информацию о концерте можно найти в группе SLUDGE BEACH «Вконтакте».