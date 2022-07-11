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Происшествия11 июля 2022 14:00

Новичок без прав на мотоцикле устроил ДТП и сбил пенсионерку на парковке в Красноярске

Парень впервые выехал покататься в город и не справился с управлением
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярска

Фото: ГИБДД Красноярска

В Красноярске водитель мотоцикла устроил аварию, после которой наехал на пожилую женщину. ЧП произошло на парковке магазина «Лента» на Свердловской. Сначала мотоциклист протаранил авто, потом его отбросило на проходившую мимо красноярку.

Как рассказали в ГИБДД, 21-летний владелец кроссового мотоцикла «Мотоленд» не справился с управлением во время запуска мотора. Он случайно газанул, врезался в Daewoo Musso, после чего мотоцикл отлетел в 69-летнюю женщину.

Пенсионерка, к счастью, серьезно не пострадала, водитель мотоцикла тоже остался невредим. Однако прибывшие полицейские выяснили, что у парня отсутствовали права. Сам он рассказал, что впервые выехал в город, а до этого катался на своем железном коне в лесу. Теперь мотоциклисту грозят штрафы.