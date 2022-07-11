В Красноярске для расширения Свободного изымают земли вдоль проспекта

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мэрия Красноярска изымает землю вокруг проспекта Свободный. Улицу планируют расширять – для этого чиновники зарезервируют территории под муниципальные нужды на три года. Всего планируется расширить около 600 метров проспекта.

Дорогу планируется расширить до шести полос и проработать особую схему движения на участке от Лесопарковой до Пролетарской. Так власти намерены бороться с пробками, которые регулярно собираются в часы-пик в районе выезда на Сопку.

Проект реконструкции планируют представить к ноябрю этого года. Помимо расширения самой дороги, в него войдет озеленение и благоустройство. Общая площадь участка составляет чуть больше 39 тысяч квадратных метров.