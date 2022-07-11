В Красноярском крае высадили с поезда агрессивного хулигана

Фото: УТ МВД по СФО

Правоохранители высадили с поезда мужчину, который ехал в Новосибирск из Усть-Кута. Пассажир ругался матом и скандалил с проводником и пассажирами. Когда информацию передали полицейским, сотрудники подкараулили агрессора на станции Иланской.

Полицейские сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть. Мужчина оказался 42-летним уроженцем Башкортостана. Он отказался от медосвидетельствования, и на пассажира составили административные протоколы.

– На замечания и требования сотрудников поездной бригады прекратить противоправные действия реагировал агрессивно, – подчеркнули в полиции.