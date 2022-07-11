Музей «Площадь Мира» высказался о танце девушек с пилоном на мемориале 75-летия победы

Фото: "Площадь Мира"

Представители музейного центра «Площадь Мира» высказались о скандале, произошедшем у арт-объекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несколько полуголых девушек станцевали на мемориале у пилона – теперь их проверяют на реабилитацию нацизма.

— Мы всегда рады, когда ее пространство используют, не вредя объекту и не мешая другим людям. За это время в ней: снимали кино, позировали в новой коллекции красноярских дизайнеров, делали бесчисленное количество свадебных фотосессий, слушали электронную музыку и много умиротворенно отдыхали и наблюдали за Енисеем. И, конечно, мы не рады, когда ее используют, нарушая общественный порядок, – заявили в музее.

Отметим, что красноярцы крайне негативно отреагировали на происшествие в соцсетях. Оказались не рады выходке девушек и в полиции – правоохранители быстро вычислили всех участников скандальной выходки и проводят проверку по статье о реабилитации нацизма.

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