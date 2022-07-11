На МИРЕ Сибири каждый полицейский сделал порядка 20 тысяч шагов для порядка

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько площадок с почти круглосуточной программой, музеи и экскурсии, покупки и танцы – к вечеру ноги отваливаются. Мы с коллегами соревнуемся, кто сколько нашагал за день, получается примерно от 15 до 20 тысяч шагов за день. И это без учета хороводов и танцев!

И «КП»-Красноярск решила спросить у полицейских, а сколько шагов делают они ради того, чтобы был порядок на фестивале, собравшем несколько десятков тысяч гостей.

- Мало очень, - ответили нам на центральной площади в Шушенском. – Мы стоим на стационарном посту, не ходим.

- Около 20 тысяч за одну смену, - ответили нам на площадке, где находится трапезная.

- Так и мы столько, - обрадовались мы поначалу.

Но оказалось, что свои 20 тысяч полицейские нашагивают на маршруте всего около 200 метров!

- Мы ходим туда-сюда, не покидая свою территорию, плюс следим за каждым.

- А вот пьяный идет.

- Если он не нарушает, не распивает, не пристает, не падает, не грязный, то нет повода его задерживать, ведь сухого закона в стране нет.

- Устаете?

- Мы работаем по сменам.

И, кстати, каждый вечер на главной сцене фестиваля зрители благодарили аплодисментами не только певцов и музыкантов, но и полицейских. За порядок и безопасность.