Фото: Сергей Еремин

В Красноярске тротуар на Вавилова оформили в виде шахматной доски. Фотографиями с обустройства пешеходных связей в общественном пространстве поделился мэр города Сергей Еремин.

- Работы по улучшению пешеходных связей мы запланировали в прошлом году, когда были запущены первые экскурсии по Вавиловскому парковому кольцу. Участок работ приличный – с учётом обеих сторон ул. Вавилова обустроим свыше 1 км. Также детально посмотрим, где будет уместно установить лавочки и урны. Завершить работы планируем до конца августа, - отмечает глава города.

Отметим, что в этом сезоне будут еще отремонтированы три участка тротуаров Вавиловского паркового кольца. Оценивать их удобство и безопасность будут маломобильные горожане.