В отношении красноярских девушек, устроивших танцы на пилоне в ротонде, проводится проверка по статье «реабилитация нацизма»

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Полуголыми танцующими девушками на пилоне в ротонде, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заинтересовался СК. Как сообщили в ведомстве, в отношении жительниц Красноярска проводится проверка по статье «реабилитация нацизма».

Сейчас следователи разбираются, был ли факт осквернения арт-объекта, посвященного Великой Победе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В администрации Музейного центра «Площадь Мира», на чьей территории установлена ротонда, в отношении действий девушек высказались вполне положительно и дружелюбно:

- Мы всегда рады, когда пространство ротонды используют, не вредя объекту и не мешая другим людям. За это время в ней: снимали кино, позировали в новой коллекции красноярских дизайнеров, делали бесчисленное количество свадебных фотосессий, слушали электронную музыку и много умиротворенно отдыхали и наблюдали за Енисеем.

Напомним, что вечером 10 июля жители Красноярска обратились в полицию – их возмутил факт того, что в ротонде, связанной с памятью о Великой отечественной войне, девушки устроили полуголые танцы с шестом.

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Вопиющая выходка красноярской молодежи произошла вечером 10 июля на площади Мира. Несколько полуобнаженных девушек устроили танцы на пилоне внутри арт-объекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают в МВД, на место выехал наряд ППС. (Подробнее)