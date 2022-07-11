На День металлурга в Красноярске выступят Вячеслав Бутусов Natan

В Красноярске 16 июля на День Металлурга выступят Вячеслав Бутусов и Natan. Организует масштабное шоу компания РУСАЛ.
Праздник пройдет на острове Татышев. На площадке катка будет установлена большая сцена и экраны. Откроет празднование выступление симфонического оркестра Красноярской филармонии.
В программе Дня металлургов инструментальная музыка, выступления звезд, мультимедийное шоу и концерт рэпера Natan. Хэдлайнер мероприятия - Вячеслав Бутусов.
После концерта в честь Дня металлургов запустят праздничный фейерверк.
Вход на концерт для всех желающих бесплатный. Начало в 20.00 16 июля.