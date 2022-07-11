Предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет дождливой и прохладной

Фото: ИВАНОВА Диана

Предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет дождливой и пасмурной. Как предсказывают синоптики, солнышка будет довольно мало, но температура воздуха, в среднем, будет около 20-22 градусов тепла.

Самым теплым днем станет понедельник – днем до 24 градусов тепла, но ожидаются дожди. Во вторник прогнозируется +22 и без осадков.

Дожди начнутся к середине недели – в среду. Температура воздуха опустится до +17. Подобная картина будет проглядываться до самой субботы. В выходные немного потеплеет, но дожди никуда не уйдут - +20-22.