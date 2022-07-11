В Красноярском крае за 3 года расчистят 4 километра русла реки Кан

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начнут очищать русло реки Кан – за 3 года планируется провести работы на 4 километрах. Как сообщают в министерстве экологии и рационального природопользования, подрядчик, на плечи которого лягут обязанности по очищению, уже найден.

Работы начнутся уже в текущем году – за этот сезон будет расчищен участок длиной в километр, затем каждый год специалисты будут проходить по полтора километра.

Очищать реку будут от от ила, кустарников, островов и отмелей, из-за которых образуются заторы льда. На это будет потрачено 93 миллиона рублей.

Отметим, что русло реки Кан в городе простирается на 15 километров и имеет извилистую форму. После того, как весной вскрывается лёд, начинаются заторы, из-за которых подтапливает Канск. При максимальном уровне подъема воды затапливаются низменные участки поймы.