Роспотребнадзор назвал еще 7 водоемов в Красноярском крае, где опасно купаться

Фото: ИВАНОВА Диана
В Красноярском крае названы еще семь водоемов, где купаться – опасно для здоровья. Как рассказал главный санитарный врач Дмитрий Горяев, ни один из них не соответcвует нормам по по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Где в Красноярске купаться запрещено:
- Енисей (пляж Есаулово в Березовском районе),
- Кача (район поселка Солонцы),
- Базаиха (у моста, в районе Бобрового лога),
- озеро Мясокомбинат,
- озеро "Бархатное" (в Березовском районе),
- озеро Песчанка,
- озеро Бузим (в Сухобузимском районе).
В Красноярске официально открыт всего лишь один пляж – на реке Енисей в районе острова Татышев.