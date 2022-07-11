Роспотребнадзор назвал еще 7 водоемов в Красноярском крае, где опасно купаться

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае названы еще семь водоемов, где купаться – опасно для здоровья. Как рассказал главный санитарный врач Дмитрий Горяев, ни один из них не соответcвует нормам по по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Где в Красноярске купаться запрещено:

- Енисей (пляж Есаулово в Березовском районе),

- Кача (район поселка Солонцы),

- Базаиха (у моста, в районе Бобрового лога),

- озеро Мясокомбинат,

- озеро "Бархатное" (в Березовском районе),

- озеро Песчанка,

- озеро Бузим (в Сухобузимском районе).

В Красноярске официально открыт всего лишь один пляж – на реке Енисей в районе острова Татышев.