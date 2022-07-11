В Красноярске «Аэрофлот» продлил распродажу авиабилетов в 8 городов России до 14 июля

Фото: Мария ЛЕНЦ
Авиакомпания Аэрофлот продлила распродажу билетов из Красноярска в 8 городов России до 14 июля. Как сообщается в соцсетях красноярского аэропорта, билеты со скидкой до 60% можно приобрести в Москву, Санкт-Петербург, Читу, Иркутск, Новый Уренгой, Благовещенск, Владивосток и Хабаровск.
Период льготной перевозки – до 31 октября. Отметим, что количество билетов ограничено.
Стоимость билетов:
Москва
от 7 000 руб. — в одну сторону
от 10 000 руб. — туда-обратно
При перелёте в июне, сентябре и октябре:
от 4 900 руб. — в одну сторону
от 7 000 руб. — туда-обратно
Санкт-Петербург
от 7 800 руб. — в одну сторону
от 13 000 руб. — туда-обратно
При перелёте в июне, сентябре и октябре:
от 5 460 руб. — в одну сторону
от 9 100 руб. — туда-обратно
Чита
от 6 000 руб. — в одну сторону
от 12 000 руб. — туда-обратно
Иркутск
от 3 150 руб. — в одну сторону
от 4 500 руб. — туда-обратно
Новый Уренгой
от 9 450 руб. — в одну сторону
от 13 500 руб. — туда-обратно
Благовещенск
от 4 550 руб. — в одну сторону
от 6 500 руб. — туда-обратно
Владивосток (АК «Аврора»)
от 7 000 руб. — в одну сторону
от 10 000 руб. — туда-обратно
Хабаровск (АК «Аврора»)
от 10 500 руб. — в одну сторону
от 15 000 руб. — туда-обратно