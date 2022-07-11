В Красноярске «Аэрофлот» продлил распродажу авиабилетов в 8 городов России до 14 июля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания Аэрофлот продлила распродажу билетов из Красноярска в 8 городов России до 14 июля. Как сообщается в соцсетях красноярского аэропорта, билеты со скидкой до 60% можно приобрести в Москву, Санкт-Петербург, Читу, Иркутск, Новый Уренгой, Благовещенск, Владивосток и Хабаровск.

Период льготной перевозки – до 31 октября. Отметим, что количество билетов ограничено.

Стоимость билетов:

Москва

от 7 000 руб. — в одну сторону

от 10 000 руб. — туда-обратно

При перелёте в июне, сентябре и октябре:

от 4 900 руб. — в одну сторону

от 7 000 руб. — туда-обратно

Санкт-Петербург

от 7 800 руб. — в одну сторону

от 13 000 руб. — туда-обратно

При перелёте в июне, сентябре и октябре:

от 5 460 руб. — в одну сторону

от 9 100 руб. — туда-обратно

Чита

от 6 000 руб. — в одну сторону

от 12 000 руб. — туда-обратно

Иркутск

от 3 150 руб. — в одну сторону

от 4 500 руб. — туда-обратно

Новый Уренгой

от 9 450 руб. — в одну сторону

от 13 500 руб. — туда-обратно

Благовещенск

от 4 550 руб. — в одну сторону

от 6 500 руб. — туда-обратно

Владивосток (АК «Аврора»)

от 7 000 руб. — в одну сторону

от 10 000 руб. — туда-обратно

Хабаровск (АК «Аврора»)

от 10 500 руб. — в одну сторону

от 15 000 руб. — туда-обратно