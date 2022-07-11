В Красноярске на Центральной набережной появился бесплатный туалет

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на Центральной набережной появился еще один бесплатный общественный туалет. Как рассказали в мэрии, установила его МАУ «Красгорпарк» и работает он круглосуточно.

Помимо этого, специалисты привели в порядок многие другие объекты: сменили сетки на волейбольной и баскетбольной площадках на Ярыгинской и Центральной набережных, подстригли траву в сквере Кировский, обрезали кустарники в сквере Энтузиастов, отмыли арт-объект «Дуальность» на Ярыгинской набережной и высадили растения в клумбы в озеро-парке «Октябрьский».