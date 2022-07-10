В Уярском районе «Нива» врезалась в «Камаз»: два человека погибли. Фото: ГИБДД

В полиции края сообщили о смертельной аварии, которая произошла сегодня, 10 июля, на 918 километре автотрассы Р-255 «Сибирь». Территориально это Уярский район. Сейчас на месте работают инспекторы дорожной полиции, выясняют обстоятельства случившегося. Предварительную информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Автомобиль «ВАЗ 2121» с прицепом двигался в сторону краевого центра. За рулем находился 43-летний мужчина, рядом был пассажир. По какой-то причине «Нива» выехала на встречную полосу в тот момент, когда там находился грузовик с цистерной. Судя по фотографии, перевозил «Камаз» не горючую жидкость, а молоко.

Удар был очень жестким. Легковушка вылетела далеко в кювет, от нее осталась груда металла. Погибли и водитель, и пассажир. Грузовик также вылетел на обочину и проехал несколько метров. Удача в том, что дорожная насыпь здесь невысокая, поэтому машина не перевернулась. И водитель, к счастью, не пострадал.