Жительница Ачинска не простила подруге кражу золотых колец. Фото: пресс-служба полиции

Жительница Ачинска не простила подруге кражу своих ювелирных украшений. А ведь как хорошо начинался весенний вечер, который впоследствии обернулся скандалом. Дело было так: одна женщина пришла в гости к другой. Устроили застолье, которое затянулось. В результате обильного возлияния хозяйка дома крепко уснула. А гостья, недолго думая, стала снимать с нее четыре золотых кольца и цепочку с крестиком, на которые с самого начала положила глаз.

Когда владелица украшений проснулась, то сразу обнаружила пропажу. Поскольку найти их не смогла, забила тревогу и сообщила в полицию. Украшения вскоре нашли – в ломбарде, куда обвиняемая успела их сдать, а деньги потратить. Ущерб владелица оценила в 41 тысячу рублей. Решением суда за кражу воровка получила 1 год условно, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции края.