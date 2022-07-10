В Канске два подростка переплыли на остров и не смогли вернуться Фото: Мария ЛЕНЦ

И снова Канск в повестке региональной службы спасения. Накануне там пришлось вызволять двух подростков, которые развлекались на реке Кан, это едва не закончилось для них печально. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в КГКУ «Спасатель», друзья пришли купаться на реку и решили доплыть до острова. Сказано – сделано. К счастью, уже на острове к ним пришло осознание, насколько опасна их затея, а вернуться назад не осталось сил. Благодаря очевидцу, который заметил их и вызвал спасателей, подростков эвакуировали на берег.

Напомним, что в последнее время за рекой Кан закрепилась дурная репутация. В этом году там погибли несколько детей. Так, 13 марта в полынью провалились два мальчика, 8 и 9 лет. Старшего сумел спасти рыбак, а тело младшего удалось обнаружить только спустя 10 дней. Затем 16 апреля две девочки 14 и 15 лет переходили реку по льду и снимали это на видео. Обе утонули, попав в полынью. Их нашли спустя два месяца. Еще один трагический случай произошел 14 июня: погибла 11-летняя купальщица