В Туве пьяный отец задавил своим телом новорожденного сына Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве направлено в суд уголовное дело на 30-летнего жителя города Кызыла. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному сыну.

По версии следствия 25 марта 2022 года около 13 часов мужчина находился в своей квартире вместе с двухмесячным малышом. Где находилась мать, не уточняется. Наверняка вне дома. Отец был в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Настолько пьяным, что потерял контроль над собой.

Последнее, что он смог вспомнить – держал малыша на руках. Потом уснул. А когда проснулся, тот был уже мертв. Причины смерти установили судмедэксперты: механическая асфиксия. То есть беспечный отец уснул, навалился на малыша, задавил его своим телом, перекрыл доступ воздуху. В пресс-службе тувинского следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что собраны все необходимые улики, подтверждающие вину жителя Кызыла.