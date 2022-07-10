В Хакасии муж злостной должницы прокатил пристава на капоте иномарки. Фото: УФССП по Хакасии

Неприятностями обернулась для жителя хакасской столицы попытка спасти супругу от судебных приставов. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в самом ведомстве. Абаканская предпринимательница задолжала более 200 тысяч рублей налоговой инспекции. Но даже когда фискальный орган подал на нее судебный иск (и выиграл), она проигнорировала его решение.

Приставы выяснили, что в собственности должницы есть автомобиль. И приехали к ней домой, в частный сектор, с эвакуатором. И тут в муже проснулся инстинкт защитника семейного очага. Он сел за руль иномарки, чтобы спрятать ее. Сбил пристава, прокатил его несколько метров на капоте, потом загнал машину во двор дома, запер ворота и попытался сбежать. Но к тому времени к приставам прибыло подкрепление – коллеги помогли задержать нарушителя. А следом приехал вызванный наряд ДПС, который зафиксировал сам факт наезда.

В результате у пристава медики констатированы ушибы, ссадины и кровоподтеки. Так что мужу уголовно дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Кстати, злополучную машину приставы все же забрали и увезли на спецстоянку. Теперь у владелицы два выхода: либо вернуть долг, либо иномарку продадут с молотка, а деньги уйдут в счет погашения этого самого долга.