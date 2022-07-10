В Красноярском крае задержали предполагаемого убийцу супружеской пары. Фото: соцсети

Убийство супружеской пары всколыхнуло не только поселок Нижнюю Пойму, но и весь Нижнеингашский район. Тела 32-летнего мужчины и его 29-летней жены были найдены возле болота за сельским клубом. Обнаружила их мать женщины, причем случайно – она проходила мимо, когда решила скоротать путь до дома.

Следственный комитет рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что предполагаемый убийца установлен и уже задержан. Им оказался 23-летний односельчанин. На допросе он отказался от показаний. Но против него собраны неопровержимые доказательства. И в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления. По ходатайству следствия он помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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