Житель Красноярска инсценировал угон дорогой иномарки ради страховки на 2 миллиона Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска решил заработать по-крупному без особых усилий и вложений. Из всех придуманных ранее криминальными «гениями» он выбрал такой способ, как «развести на деньги» страховую компанию. Ранее он застраховал свой дорогой автомобиль на 2 миллиона рублей. Именно эту сумму он и намеревался получить.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в ноябре 2020 года обвиняемый предварительно спланировал и инсценировал хищение своего автомобиля. Договорился с приятелем, спрятал у него внедорожник, а сам направился в полицию с заявлением об угоне. В полиции выдали соответствующий документ, который мужчина затем и принес в страховую компанию.

Уголовное дело о хищении автомобиля завели, вожделенные миллионы рублей подозреваемый получил и потратил. Да вот незадача вышла – афера раскрылась. Так что дело об угоне было закрыто, вместо него открылось другое дело – о мошенничестве в сфере страхования. С обвинительным заключением оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.