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Происшествия9 июля 2022 23:59

В Москве предположительно задержали основателя красноярской компании «Малтат»

Его подозревают в очень крупном мошенничестве
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске предположительно задержали основателя компании «Малтат»

В Красноярске предположительно задержали основателя компании «Малтат»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве предположительно задержали основателя красноярской компании «Малтат» Александра Нусса. Его подозревают в мошенничестве на небывалую сумму. Информация появилась в телеграм-каналах «ВЧК-ОГПУ» и Kras Mash. Официального подтверждения этому от полиции, следкома или прокуратура пока нет, возможно, этим занималось Управление ФСБ России по Красноярскому краю. Так что без официального подтверждения эта информация пока остается под вопросом.

Нусса подозревают в том, что он вывел на заграничные счета 5 миллиардов рублей. Эти средства были выделены из бюджета на строительство двух деревообрабатывающих предприятий, на которых планировалось наладить выпуск продукции из дерева. В частности, завод в Сосновоборске, который так и не был построен.

Ждем официального подтверждения информации и подробностей.