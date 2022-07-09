В Красноярском крае зафиксирована вспышка бешенства

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Манском районе Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, 5 июля заболевание обнаружили у дикой лисицы.

Чтобы ликвидировать вспышку бешенства и не допустить распространение опасного заболевания, ветеринарные специалисты КГКУ «Манский отдел ветеринарии» провели эпизоотологическое обследование очага, определили границы угрожаемых зон, а также разработали план по ликвидации бешенства.

Губернатору Красноярского края Александру Уссу направлено представление о введении карантина. Помимо этого, ветеринары провели подворный обход, чтобы выявить больных и вакцинировать восприимчивых животных.