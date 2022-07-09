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Общество9 июля 2022 8:30

В Красноярске с 8 по 31 июля для транспорта закрыли улицу Волгоградскую

Это связано с ремонтом тепловой сети
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно ограничение дорожного движения появилось связанное с ремонтом тепловой сети появилось в Красноярске. На этот раз необходимо провести работы на улице Волгоградская. Поэтому, как сообщают в администрации города, с 8 по 31 июля улица будет частично недоступная для транспорта.

Так будет закрыта для проезда правая полоса движения на участке от дома по адресу Волгоградская,2 до дома по адресу Волгоградская, 13.

Полностью улицу откроют в 20:00 31 июля. Работы ведет ООО «Промстрой».