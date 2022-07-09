В Красноярске планируют заключить контракты с подрядчиками на строительство метро уже в июле 2022

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В Красноярске запланировано заключить контракты с подрядчиками на строительство метро уже в июле 2022 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава региона Александр Усс на площадке Российской креативной недели.

Как отметил губернатор, для Красноярска очень важна реализация проекта метро. Власти шли к этому очень долго при поддержке президента. Александр Усс надеется, что именно в это лето проект по возведению метро стартует. В планах выйти на подписания контрактов с подрядчиками уже в июле, а после приступить к выносу сетей и прочим необходимым работам, чтобы начать подземную проходку.

Напомним, что совсем недавно обновили дату запуска первой линии метро. Как сообщил в отчете перед депутатами Законодательного собрания глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, подземно-надземный транспорт начнет функционировать в 2026 году.

Первая линия метро будет связана с городскими электричками, новыми линиями трамваев, сети автобусов и троллейбусов в единую систему. В подземной части будет запущено 6 станций под историческим центром от Высотной до Шахтёров.