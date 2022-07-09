В Красноярске 26-летний мужчина поджег чужую Toyota Camry, чтобы отомстить за подругу

ФОто: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске 26-летний мужчина решил восстановить справедливость весьма странным способом – поджег иномарку обидчика своей подруги. Как рассказали в МВД, девушка пожаловалась знакомому, что её во дворе чуть не сбил водитель Toyota Camry, а после еще и сильно оскорбил. Жителя краевого центра это возмутило, и он отправился мстить.

Все произошло в марте 2020 года на улице Волгоградская. Поздно ночью «мститель» отправился искать автомобиль обидчика. Когда нашел, то облил бензином и поджег. Владелец Toyota Camry практически сразу заметил, что его машина горит и начал её тушить. Огонь не перекинулся на соседние машины, а хозяин иномарки получил ущерб на сумму 61 500 рублей.

Было заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Материалы расследования переданы в суд. «Мстителю» грозит до 5 лет лишения свободы.