В Красноярском крае 69 супружеских пар были награждены медалями «За любовь и верность»

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае в честь Дня семьи, любви и верности 69 супружеских пар были награждены медалями «За любовь и верность». Как рассказали в правительстве региона, большинство из них перешагнуло полувековые юбилеи совместной жизни.

Как отмечает министр социальной политики Ирина Пастухова, край гордится такими прочными семьями и надеется, что молодые пары будут брать с них пример. Поддержка института семьи и брака, материнства, является одним из приоритетных направлений как руководства страны, так и Губернатора и Правительства красноярского региона. В рамках нацпроекта «Демография» регулярно появляются новые меры социальной поддержки.

Отметим, что медаль «За любовь и верность» получают супруги, прожившие в браке не менее 25-ти лет, получившие известность среди сограждан за крепость семейных устоев, взаимную любовь и верность, добившиеся собственным трудом благополучия, вырастившие и воспитавшие детей достойными членами современного общества.