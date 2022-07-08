В Красноярском крае вечером утонули еще двое отдыхающих

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярском крае сегодня вечером произошли еще два ЧП на воде. Как рассказали в службе спасения, в разных частях края утонули двое мужчин. Оба решили искупаться в необорудованных для этого местах, что закончилось закономерной трагедией.

Первый случай произошел в Шарыповском районе, на озере Линево. Там тело мужчины быстро обнаружили и подняли на берег. Во втором случае в пруду возле поселка в Нижнеингашском районе утонул 56-летний мужчина – его также нашли и доставили на сушу.

Отметим, что в Красноярске продолжают массово тонуть отдыхающие: к примеру, на прошлой неделе спасатели за день отчитались о трех случаях, закончившихся гибелью купавшихся. В службе спасения регулярно призывают жителей не купаться вне разрешенных пляжей и не заходить в воду после алкогольных возлияний, однако судя по всему, отклика от граждан спасатели так и не добились.