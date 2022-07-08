Врачи успешно прооперировали главу красноярских волонтеров Оксану Василишину

Фото: соцсети Оксаны Василишиной

Врачи успешно провели операцию руководителю «Поиска пропавших детей» в Красноярске Оксане Василишиной. Ранее стало известно, что у главного красноярского поисковика обнаружили опухоль мозга. По словам Василишиной, все прошло хорошо и хирурги смогли удалить опухоль.

– Операция прошла успешно, перевели с реанимации в общую палату. Чувствую себя отлично, — написала Оксана в соцсетях.

Проблемы со здоровьем у руководителя волонтеров начались с 2020 года. Тогда у Василишиной впервые обнаружили рак кишечника 4-й стадии. Неравнодушные красноярцы буквально за сутки собрали 3 миллиона рублей на лечение, и она в итоге смогла победить болезнь. Однако в июле у Василишиной диагностировали опухоль мозга.

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