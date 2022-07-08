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Происшествия8 июля 2022 12:31

Над пережившей ДТП с бензовозом в Красноярском крае девочкой оформили опеку родственники

Виновником аварии, предварительно, оказался отец семейства
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В краевой полиции сообщили о заведении уголовного дела после ДТП с бензовозом в Енисейском районе. Там после столкновения с грузовиком погибла находившаяся в легковушке семья – отец, мать и 12-летний ребенок. Еще один годовалый малыш и водитель бензовоза попали в больницу.

В МВД сообщили, что следственная группа сутки работала на месте происшествия. Полицейские осмотрели место аварии с коптера, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. Уголовное дело заведено по статье о «Нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств».

В прокуратуре рассказали подробности происшествия: водитель легковушки пошел на обгон по встречке, однако не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб с бензовозом. Аварию пережили лишь годовалая девочка и водитель грузовика – они в удовлетворительном состоянии находятся в больнице.

Параллельно с этим, прокуратура поставила на контроль ход уголовного дела. Ведомство проверит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних. В прокуратуре добавили, что над девочкой, которая пережила аварию, сейчас оформлена опека одним из родственников.