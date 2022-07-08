В Зеленогорске в подъезде дома обнаружили мертвого подростка. Фото: СК

В Зеленогорске в подъезде жилого дома обнаружено тело 15-летнего подростка. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Вот что известно на этот момент.

Все произошло в промежуток времени от 6 до 8 часов утра сегодня, 8 июля. В подъезде собралась компания: два молодых человека 15 лет и 21 год и две несовершеннолетние девушки. Трое стали распивать спиртные напитки, а подросток вместо алкоголя достал из кармана газовый баллон для портативной газовой плиты и стал вдыхать пары. В результате ему стало плохо. Друзья вызвали бригаду скорой помощи. Медики прибыли быстро, пытались провести реанимацию, но безрезультатно, подросток скончался.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку случившегося. Будет дана оценка действиям или бездействию родителей и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.