На развитие транспорта Красноярский край получит 3,7 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что на развитие транспортной инфраструктуры Красноярский край получит дополнительно 3,7 миллиардов рублей. Деньги – целевые, использовать их нужно строго по назначению. А именно 2 миллиарда пойдут на реконструкцию дороги в Мотыгинском районе. Нужно построить и обновить участок протяженностью 41 километр на трассе Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский. А также 8,2 километра на подъезде к Партизанску. Благодаря этому местные жители смогут круглый год передвигаться по району. Плюс это необходимо для реализации инвестиционных проектов на правом берегу Ангары.

И второй проект, который потребует 1,7 миллиардов рублей, это строительство дороги от улицы Лесной в Удачном к Николаевскому мосту. Там 5,5 километров. Благодаря новому пути появится прямой выезд из той части Октябрьского района улиц Дубровинского и на правый берег. Им не придется делать крюк через Академгородок и Копылова. Кроме того, станут доступными территории, предусмотренные под будущие жилые застройки.