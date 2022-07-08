В Ачинске санитар обокрал в морге труп Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске санитар-водитель обокрал тело умершей женщины. За что и поплатился. Обстоятельства этого преступления уже установлены судом. Произошло все 15 октября 2021 года. Мужчина работал в ритуальной фирме, ему поручили съездить в частный сектор и забрать покойную, чтобы доставить в морг. Что, собственно, и было сделано.

Однако когда санитар привез тело, он сначала тайком вытащил из ее ушей золотые сережки. Видимо, рассчитывал, что убитые горем родные не заметят, им будет не до того. Однако ошибся: во время похорон кто-то из близких спохватился, где серьги? А после заявил в полицию.

Гражданин сознался, что да, согрешил, украл. Продал золотое украшение знакомому за 5 тысяч рублей, а деньгами расплатился за ремонт автомобиля. Пасынок въехал на велосипеде в чужую машину, так что нужно было решать проблему. Кражу сережек он тоже компенсировал и пообещал родственникам умершей в качестве извинения, что за свой счет установит ей памятник в течение года. Учитывая это, получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно плюс такой же испытательный срок, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.