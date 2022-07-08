В Железногорске заброшенный завод очистили от хлорсилана. Фото: пресс-служба правительства края

В Железногорске заброшенный завод очистили от хлорсилана. Это вещество представляет собой остатки производства полупроводникового кремния. Завод находится на территории Горно-химического комбината. Сегодня, 8 июля, межведомственная комиссия обследовала территорию. В ее состав вошли специалисты минэкологии края, министерства промышленности, депутаты Заксобрания, представители Росприроднадзора, Ростехнадзора, МЧС и администрации Железногорска.

Ранее сообщалось, что емкости, в которых хранился хлорсилан, были аварийными. Был риск, что в результате повреждения вещество нанесет большой ущерб окружающей среде. Пробы атмосферного воздуха показывали превышение нормативов по гидрохлориду. И вот проблему устранили. Вывезли более 160 кубометров (это 232 тонны) токсичной жидкости в город Новочебоксарск. Тамошнему заводу хлорсилан нужен в производстве. И им полезно, и нам безопасно.