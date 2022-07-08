Красноярцы определились с названием для нового моста – он будет Семейный. Фото: телеграм-канал Сергей Еремина

Красноярска определились с названием для нового моста чрез Качу, по которому можно пройти в Юдинский сквер. Семейный – так будут его называть в официальных документах, наверняка оно приживется и у горожан. И ведь не случайное название – первыми, кто прошел по нему в день открытия, была молодая семейная пара, они приехали сюда из ЗАГСа, чтобы сделать селфи.

- Сегодня, в День семьи, любви и верности, я желаю каждой паре смотреть друг на друга любящими глазами, беречь свою семью, ведь это – наша главная опора в жизни, наша сила, где тебя всегда поддержат и обнимут душой. Я счастлив, что мне с супругой удалось создать именно такую семью. И я от всего сердца желаю этого каждому из вас, дорогие мои! – такое сообщение оставил в своем телеграм-канале глава Красноярска Сергей Еремин.

Кстати, название выбирали общим голосованием. Название Семейный набрало большее количество голосов.