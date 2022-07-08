Красноярцев ждут пасмурные и теплые выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящие выходные, 9 и 10 июля, в Красноярске выдаются пасмурными, но теплыми. Такой прогноз опубликован на портале Gismeteo.

В субботу днем столбики термометров поднимутся до отметки в +24 градуса, а ночью температура воздуха составит +13 градусов. В воскресенье же будет немного теплее: днем от +25 до +27 градусов. Ночью от +13 до +15.

На протяжение двух дней будет стоять безветренная погода. Осадки синоптики прогнозируют только вечером воскресенья. Возможен небольшой дождь.