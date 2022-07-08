В Красноярском крае в 2021 году поженились почти 20 тысяч пар Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 897 влюбленных пар в Красноярском крае зарегистрировали свои отношения в 2021 году. Об этом сообщил Красноярскстат.

По информации специалистов, это на 3 702 больше, чем годом ранее.

Большая часть поженившихся, сделала это впервые: среди мужчин таких 64,9%, а среди женщин 63%.

Чаще всего мужчины женятся в возрасте от 25 до 34 лет, а женщины — от 20 до 29 лет. Но были среди новобрачных и люди старшего возраста: в брачный союз вступили 631 мужчина и 379 женщин старше 60-ти лет.

Наибольшее число пар поженились в июле и августе, чуть реже браки заключались в июне и сентябре.