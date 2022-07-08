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Общество8 июля 2022 5:33

Мост через Качу в Красноярске закроют до конца сентября

Транспорт не сможет проезжать по участку Перенсона от Качинской до Коммунистической
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Мост через Качу в Красноярске закроют до конца сентября

Мост через Качу в Красноярске закроют до конца сентября

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В полночь 9 июля в Красноярске закроют движение по мосту через Качу на улице Перенсона для его ремонта. Как сообщили в мэрии, ограничения будут действовать до 21:00 30 сентября.

Так как транспорт не сможет проезжать по участку Перенсона от Качинской до Коммунистической, объезд организуют через улицу Обороны. Из-за этого участок улицы Обороны от Брянской до Республики временно станет односторонним.

За это время на мосту отремонтируют проезжую часть и все конструкции. Сейчас аналогичные работы ведутся на другом мосту через реку на улице Брянская, 280а.