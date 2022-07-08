Красноярского адвоката осудили за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске под суд отправлен адвокат, которого признали виновным в мошенничестве. Мужчина пообещал супружеской паре за один миллион рублей вытащить из тюрьмы их сына, сообщили в региональном следкоме.

Парня обвиняли в нескольких тяжких преступлениях. За решетку он мог отправиться надолго. Но родители были уверены: ему можно помочь добиться снисхождения судьи.

— Через некоторое время родители попросили адвоката оказать содействие в изменении сыну меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы и назначении судом мягкого приговора. Адвокат сообщил родителям ложные сведения о том, что может решить данный вопрос через знакомых должностных лиц в правоохранительных органах, которым нужно будет передать один миллион рублей, — рассказали в ведомстве.

Получившие надежду на лучшую долю для своего ребенка родители залезли в долги. насобирали денег везде, где только можно и отдали их адвокату. Тот всю сумму забрал, но, естественно, никакой помощи подростку он оказать не мог. Деньги были попросту потрачены.

В 2019 году его подзащитного отправили на пять лет в колонию общего режима. После этого родители неоднократно пытались решить вопрос с адвокатом по возврату денежных средств, но после нескольких неудачных попыток обратились в УФСБ.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, однако с зачетом времени его содержания под стражей, выпущен зале судебного заседания, — добавили в СК.