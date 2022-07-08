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Происшествия8 июля 2022 5:06

Красноярского адвоката осудили за мошенничество

Он пообещал супружеской паре за один миллион рублей вытащить из тюрьмы их сына
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Красноярского адвоката осудили за мошенничество

Красноярского адвоката осудили за мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске под суд отправлен адвокат, которого признали виновным в мошенничестве. Мужчина пообещал супружеской паре за один миллион рублей вытащить из тюрьмы их сына, сообщили в региональном следкоме.

Парня обвиняли в нескольких тяжких преступлениях. За решетку он мог отправиться надолго. Но родители были уверены: ему можно помочь добиться снисхождения судьи.

— Через некоторое время родители попросили адвоката оказать содействие в изменении сыну меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы и назначении судом мягкого приговора. Адвокат сообщил родителям ложные сведения о том, что может решить данный вопрос через знакомых должностных лиц в правоохранительных органах, которым нужно будет передать один миллион рублей, — рассказали в ведомстве.

Получившие надежду на лучшую долю для своего ребенка родители залезли в долги. насобирали денег везде, где только можно и отдали их адвокату. Тот всю сумму забрал, но, естественно, никакой помощи подростку он оказать не мог. Деньги были попросту потрачены.

В 2019 году его подзащитного отправили на пять лет в колонию общего режима. После этого родители неоднократно пытались решить вопрос с адвокатом по возврату денежных средств, но после нескольких неудачных попыток обратились в УФСБ.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, однако с зачетом времени его содержания под стражей, выпущен зале судебного заседания, — добавили в СК.