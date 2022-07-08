В Красноярске из-за аварий без электричества остались три района Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за аварий на сетях без электричества остались три района на левобережье. На сайте службы 005 есть соответствующая информация. Так, в Октябрьском районе из-за проблемы на подстанции Мясокомбината в 10 часов утра оказались обесточенными улицы Таймырская 1-я – 5-я, Турчанинова, Становая, Алыкейская, Анабарская, Хантайская, Путоранская. Устранить планируют в 14 часов.

В Железнодорожном районе сразу две аварии: в 6:43 утра пропала электроэнергия в части домов на Декабристов, Ленина, Мира 140, Копылова, Ады Лебедевой, Маерчака, Красной Армии, Робеспьера и Горького. Причины – повреждение кабельной линии. А в 9:50 такое же повреждение зафиксировано на другой кабельной линии, на сей раз в зону отключения попали не только улицы Железнодорожного района, но и в соседнем Центральном. На месте работают аварийные бригады, предварительно закончат в 13 часов.

Есть информация по отключениям в других районах, но они плановые.