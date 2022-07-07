ВТБ запустил календарь событий ВЭД для работы с зарубежными партнерами

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Сервис удобен для контроля бизнес-процессов, соблюдения сроков оплаты, визирования необходимых документов с банком и партнерами.

Календарный формат позволяет пользователям в режиме реального времени отслеживать сроки предоставления документов, данные по контрактам, получать информацию о выходных и нерабочих днях в России и за рубежом. В нем можно выбрать для себя удобные настройки. Оформление документов валютного контроля доступно напрямую из соответствующего события в календаре.

«Наше новое решение помогает предпринимателям автоматизировать контроль при заключении и исполнении сделок, оперативно реагировать на изменения и учитывать это в своих бизнес-планах», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ (ПАО).

Экосистема ВЭД ВТБ включает широкую линейку удобных и технологичных решений для импортеров и экспортеров. Среди них интуитивно понятный валютный контроль и расчеты «в 1 клик», котировки валют в режиме реального времени и сделки по желаемому курсу, удобные международные переводы, в том числе в национальных валютах, проверка зарубежных контрагентов, экспертиза контрактов, таможенные решения и другие сервисы. Кроме того, всем клиентам доступен персональный эксперт валютного контроля для обслуживания ВЭД «под ключ» с учетом особенностей бизнеса.

Подробная информация о решениях экосистемы ВЭД ВТБ на сайте банка