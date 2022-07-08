Первый пляж в Красноярском крае официально готов к открытию Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый пляж во всем огромном крае, наконец, официально готов к открытию, поскольку получил все необходимые подтверждения о безопасном состоянии территории. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев:

- Речь идет о зоне рекреации, расположенной на реке Енисей в районе острова Татышев в городе Красноярске (МАУ «Татышев-парк»). Сегодня (8 июля – прим.ред.) нами выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта и прилегающего берега, подтверждающего их безопасность.

Чтобы получить такое заключение, арендатор благоустроил берег, отремонтировал оборудование.

Также главный санитарный врач края добавил, что есть еще безопасные пляжи, но они не для всех, поскольку находятся на территории ЗАТО. И плюс пляжи на территории детских оздоровительных лагерей.