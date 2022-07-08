Доход в бюджет Красноярского края в 2021 году составил почти 400 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Доход в бюджет Красноярского края в 2021 году составил почти 400 миллиардов рублей. Это небывалый показатель за всю историю. Об этом сообщил министр финансов региона Владимир Бахарь, выступая перед депутатами Заксобрания.

Край входит в десятку самых успешных регионов – доноров для федерального бюджета. А по итогам отчетного года поднялся на четвертую позицию. Фактические было собрано 396 миллиардов рублей. Из которых львиная доля, 330 миллиардов, это налоги и неналоговые сборы. Региону повезло иметь у себя крупные предприятия добывающей отрасли – нефти, никеля, золота. Вот они-то и формируют основную долю краевой казны своими отчислениями на прибыль. Разница к 2020 голу – плюс 100 миллиардов.

В целом бюджет края был исполнен с солидным профицитом, весь расходы составили 308,9 миллиардов рублей, в том числе 265,6 миллиардов за счет собственных средств и 54,3 миллиарда поступили в край из федерального бюджета на реализацию различных национальных и государственных программ.