Северных лесных пожарных в Красноярском крае научили валить лес бензопилой

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Сотрудников северных подразделений краевого Лесопожарного центра обучили специальности вальщиков леса. Пожарных в Кодинске и Богучанах обучали работать с бензопилой в лесу. В Минлесхозе подчеркнули, что такой навык необходим им при тушении возгораний, когда надо спиливать зависшие деревья и расчищать площадки для посадки вертолетов.

– В программу обучающего курса входит получение теоретических знаний и их отработка на практике. На лекциях мы рассказываем об устройстве инструмента, его подготовке к работе, различных правилах и способах валки деревьев, технике безопасности. Затем эти знания будущие вальщики отрабатывают в реальных условиях на лесосеке, – рассказали в диспетчерской службе лесного хозяйства.

Пожарные отрабатывали валку леса в течение трех дней. После сдачи экзамена курсантам выдали свидетельство вальщика леса. Отметим, что это не просто дополнительный навык, но полноценная профессия, которую освоили пожарные.