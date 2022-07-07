Семья с ребенком погибла в ДТП с бензовозом на трассе в Красноярском крае

Фото: МВД Красноярского края

В Красноярском крае ДТП с бензовозом стало причиной гибели трех человек. В полиции рассказали, что авария произошла сегодня днем на 26 километре дороги Епишино – Северо-Енисейский. Легковой «Ниссан» столкнулся с грузовым тягачом, который перевозил цистерну.

От удара легковушка улетела в кювет и перевернулась. Бензовоз также съехал с дороги в лес. В легковом автомобиле в этот момент ехала семья с двумя детьми – погибли все кроме младшего ребенка.

– В результате аварии, по предварительной информации, погибли мужчина 1991 г.р., женщина 1994 г.р. и ребенок 2010 г.р., находившиеся в иномарке, – доложили в полиции.

В живых остался годовалый ребенок. 38-летний водитель грузовика также пережил столкновение – и малыша, и мужчину госпитализировали.

Пока неясно, кто стал виновником аварии. На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют обстоятельства трагедии.