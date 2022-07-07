В Красноярске на кольце Мичурина загорелась «Газель»

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на улице Мичурина загорелась грузовая «Газель». ЧП произошло, когда машина въезжала на кольцо. В МЧС отметили, что причину пожара им еще предстоит уточнить.

– В 16:10 по местному времени поступило сообщение о загорании <...> В 16:27 прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали загорание на площади 6 кв.м, – сообщили в ведомстве.

На кадрах снятого очевидцами видео заметно, что «Газель» загорелась со стороны капота или салона: передняя часть машины была объята пламенем, хотя грузовой тент оставался нетронут. Судя по всему, причиной пожара послужила именно неисправность автомобиля, а не проблемы с грузом.